Allen online con il videoclip di “Animale”

Fuori nella sua Official Covid Version, il video di Animale, il primo singolo degli ALLEN pubblicato nei giorni scorsi (in attesa di un disco d’esordio di prossima uscita). ALLEN è un nome che comprende il duo di Vicenza formato da Killian & Demu Sick. Un brano che dipinge il lato romantico e le difficoltà di un ninfomane in un contesto estivo tra i festival brulicanti di persone e “prede”. Un nuovo progetto che intreccia digitale e analogico e che si muove tra influenze elettroniche, venature di lo-fi e urban.

BIOGRAFIA

sono due produttori originari di Vicenza. I due si incontrano tra i banchi del liceo, cominciano a collaborare nel 2016 alla ricerca della loro modalità di espressione, per arrivare a quello che oggi è ALLEN. Il progetto intreccia digitale e analogico, con un mix che si muove tra l’agio della patina lo-fi e il nervosismo dell’elettronica, toccando diverse influenze per appoggiarsi su un sound altrenative R&B. Il tema della loro musica racconta quel senso di inadeguatezza e di estraneità rispetto a ciò che li circonda: l’ambiente della provincia, dove sono cresciuti, rende più facile sentirsi fuori posto e più difficile equilibrare istinti spesso in contrasto con l’irrazionalità di un mondo schematico. L’estetica associa il sound a immagini sfocate e scintille colorate, a creare un contenitore che tiene a malapena gli sbalzi d’umore. In un clima di clausura e inadeguatezza come quello della quarantena dettata dal Coronavirus, i due hanno lanciato l’hashtag #iosuonodacasa da @casaselvatico, il gruppo di studenti residenti in Arcella (PD) del quale facciamo parte.debutta con il singolo Animale dipinge il lato romantico e le difficoltà di un ninfomane in un contesto estivo tra i festival brulicanti di persone e “prede”.