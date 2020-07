Moda: Napapijri sostenibile, circolare e responsabile. La Circular Series con materiali 100% riciclabili ottiene la prestigiosa certificazione C2C

Le giacche della serie Circular di Napapijri sono la prima linea di prodotti riciclabili e mono-materiale a ottenere il livello oro della certificazione Cradle to Cradle da parte del Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli biologici della natura, pur mantenendo i cicli produttivi è un tema centrale nel mondo dell’industria della moda, “Cradle to Cradle” è infatti un approccio che punta a convertire i processi produttivi assimilando i materiali usati a elementi naturali, che devono quindi rigenerarsi. Progettata e testata per tre anni, la Circular Series di Napapijri è 100% riciclabile, per questo vanta la prestigiosa certificazione (C2C).

Imbottiture e bordi, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), sono realizzati in Nylon 6, mentre il tessuto principale è fatto di Nylon rigenerato ECONYL®, un filo di Nylon 6 ad alte prestazioni ottenuto grazie al riciclo di reti da pesca abbandonate e altri materiali di scarto.

L’Infinity Anorak, presentato nella collezione Autunno Inverno 2019 come il primo progetto di moda circolare di Napapijri, è stato ora riconosciuto dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute come una delle soluzioni più innovative nell’implementazione della filosofia di economia circolare nei processi tecnici e produttivi, e sarà l’ispirazione di una vera e propria linea di prodotti circolari nelle prossime stagioni.