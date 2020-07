Lince e Thai Smoke: fuori il video di “Aspetti”

Lince e Thai Smoke online con il video di “Aspetti”. La clip è stata realizzata da SlowLight al forte di Exilles (Torino)

E’ uscito il video di Aspetti di Lince e Thai Smoke, realizzato da SlowLight al forte di Exilles (TO). Il brano è tratto dal nuovo EP Qualità Italiana, sei tracce di Lince e Thai Smoke.

Entrambi torinesi e amici di lunga data, dopo collaborazioni sporadiche negli anni, decidono di racchiudere in questo progetto il loro sodalizio. Il risultato è Qualità Italiana, un disco stratificato di influenze, tra liriche serrate su bassi 808 e la collaborazione di diverse promesse del rap torinese: un ritratto sintetico e atipico della città di Torino e di questo 2020 che sembra voler far incontrare generazioni di rapper che hanno visto una casa in questa città: Questo ep vuole essere un punto di rottura con quella visione stantia e vuole dare una nuova chiave di lettura della scena rap cittadina (Lince).

Dave Zeta e Freddie Miseria, già produttori dei lavori singoli dei due rappers, mentre gli altri due beats sono di Happy Trill e Demi, giovani beatmaker dal gusto trap. L’EP vanta inoltre numerose collaborazioni a partire da Joelz e Reid Mayah presenti nel singolo già uscito su Youtube Riccardino e Ricky J sulla traccia Ristoranti Michelin, a Roy Zen su Qualcosa di Grosso, e ad Etanolo su Penna e Calamaio. Tutti gli artisti presenti sono torinesi o della provincia, ma anagraficamente l’EP racchiude un paio di generazioni e spazia tra sonorità trap e liriche prettamente rap, lasciando spazio a qualche ritornello melodico. L’artwork della copertina è stato realizzato dall’illustratore Marco Cerminara, mentre i mix e i master sono stati fatti al Souledge Studio e da Dave Zeta. 4 produzioni sono di, già produttori dei lavori singoli dei due rappers, mentre gli altri due beats sono di, giovani beatmaker dal gusto trap. L’EP vanta inoltre numerose collaborazioni a partire dapresenti nel singolo già uscito su Youtube Mille Cose , sino ad arrivare asulla traccia Ristoranti Michelinsu Qualcosa di Grosso, e adsu Penna e Calamaio. Tutti gli artisti presenti sono torinesi o della provincia, ma anagraficamente l’EP racchiude un paio di generazioni e spazia tra sonorità trap e liriche prettamente rap, lasciando spazio a qualche ritornello melodico. L’artwork della copertina è stato realizzato dall’illustratore Marco Cerminara, mentre i mix e i master sono stati fatti ale da

SCOPRI QUALITA’ ITALIANA SU SPOTIFY

LINK