Dominio Pubblico torna e lancia la VII Edizione

Dominio Pubblico quest’anno sarà un festival ibrido in cui gli artisti scelti si sono resi disponibili da subito a riadattare i loro spettacoli per non perdere l’occasione ad andare in scena, pur con modalità differenti dettate dalle disposizioni anti Covid-19.

Grazie alla storica collaborazione con il Teatro di Roma, gli spettacoli prenderanno vita negli spazi esterni del Teatro India e di Spazio Rossellini. Gli eventi di danza e teatro fisico che non potranno essere fruiti in presenza (se non per un limitatissimo numero di spettatori, 40) verranno trasmessi in live streaming sulla pagina Facebook di Dominio Pubblico.

Questa settima edizione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vede il coinvolgimento di KRAYON, uno dei più noti pixel artist italiani. Il tema dell’incerto, dello “sfuocato”, dell’indeterminato è stato ripreso dall’artista che ha realizzato l’immagine grafica del tutto innovativa, incentrando il suo lavoro sul tema del Fuori Fuoco, claim di Dominio Pubblico 2020. Come spiega l’artista:

«La generazione degli under 25, che da anni convive con un senso di incertezza sul futuro, è oggi, inevitabilmente, ancora più fragile e ulteriormente smarrita. Nell’immaginare come possa essere interpretato un nuovo evento mi sono posto nei panni di uno spettatore di fronte a un canale disturbato, dove il flusso di dati si muove a velocità diverse e in alcuni casi mantiene un’impressione dell’immagine precedente, in altri crea un rumore visivo di sottofondo.»

Per il programma e le istruzioni per l’acquisto dei biglietti: dominiopubblicoteatro.it