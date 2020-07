Mario Biondi in concerto a Latina per Afron

La Fondazione Varaldo Di Pietro e l’Associazione Culturale Eleomai il 25 luglio, a Latina, alle 21.30 (al campo Coni di via Botticelli e nell’ambito della settima edizione de I Salotti Musicali – Summer Festival) saranno insieme in un grande evento live che vedrà protagonisti Mario Biondi, Pino Jodice, Fabrizio Bosso e la Big Band della Banda dell’Esercito Italiano in un Tributo ad Al Jarreau, uno dei riferimenti artistici del famoso vocalist italiano, nato da un’idea del compositore e arrangiatore Pino Jodice. Non solo musica, ma anche un forte impegno nel sociale a contraddistinguere la mission dell Fondazione Di Pietro.