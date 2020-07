Black Lives Matter: flash mob dance a Roma

Black Lives Matter: il 24 luglio flash mob dance in Piazza del Popolo a Roma sulle note di Jerusalema di Master KG

Un flash mob contro ogni forma di razzismo, nello scenario di piazza del Popolo a Roma. L’appuntamento per l’evento organizzato da Simon Samaki di Speaker Box (U. i’K), Mariam Alessio, Greg young boys of Rome, nato ed organizzato sui social, e’ per venerdi’ 24 luglio dalle ore 18.30: “Svolgeremo un flash mob dance in segno di protesta contro ogni forma di razzismo sulle note di Jerusalema di Master KG“.

Come spiega la Dire (www.dire.it) è stata anche organizzata una raccolta fondi per “costruire assieme questa protesta pacifica”, cliccando al link https://www.gofundme.com/f/jerusalema-anti-racist-dance-roma.