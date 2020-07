Martina Pecoraro: esce “Fino al prossimo abbraccio”

Martina Pecoraro in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fino al prossimo abbraccio”. Online anche il videoclip

“Fino al prossimo abbraccio” (etichetta discografica Play top records) è il nuovo singolo di Martina Pecoraro, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica (ascolta su Spotify). Online anche il videoclip (regia di Alex Gritti, Produzione Artistica Luca Sala), ecco il link: https://youtu.be/8R-8XaEm1UQ.

La giovane cantante milanese racconta così il suo nuovo brano, scritto da Luca Sala (mastering a cura di Valerio Macaluso): ” ‘Fino al prossimo abbraccio’ è un pezzo che racconta la voglia di estate, la voglia di ballare, i desideri di una ragazza come me che affronta la maturità con grande responsabilità ma nello stesso tempo ha voglia di divertirsi e, perchè no, innamorarsi spensieratamente. Amo l’idea di passare la giornata a studiare e la notte a ballare perchè è di notte che ci sentiamo più liberi. Il titolo è stato scelto insieme al mio autore Luca Sala nel momento più drammatico della pandemia come augurio di tornare finalmente ad abbracciarsi e a fare quelle cose che abbiamo perso improvvisamente. Spero di emozionarvi e di farvi ballare!”

Note biografiche

Martina Pecoraro è nata a Milano il 10 luglio 2000. Sin da piccola ha la passione del canto e per sei anni ha frequentato un corso di ballo moderno Hip Pop. La prima esibizione è stata a Lucca nel 2018 dove Martina è arrivata seconda al concorso in memoria di Elvi Bartolini. Ha partecipato, sempre nel 2018, al Sanremo tour arrivando in semifinale tra i primi 200 in Italia. Nello stesso anno (e anch nel 2019) ha partecipato al casting di Amici di Maria de Filippi e quello successivo al casting di X-Factor e al concorso canoro una Voce per L’ Europa arrivando in finale nei primi 20 classificati. Arriva in finale anche al Premio “Mia Martini”. Nel 2019 ha partecipato anche al Festival Voci Nuove di Castrocaro arrivando in semifinale. Ha all’attivo due brani inediti disponibili sui canali canale youtube, facebook e instagram, dal titolo “Sotto Casa” e “Un po’ di me”. Da due anni collabora costantemente con l’autore Luca Sala, compositore e autore di Emma, Tiromancino, Ivana Spagna ed altri artisti.

LINK

FB: www.facebook.com/martinapofficial/