Spazi Sonori di Francesca Michielin: ecco le date

“La musica non si ferma“. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce anche in queste ore con l’annuncio di Spazi Sonori: una serie di appuntamenti che la vedranno, solo per i prossimi mesi, sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese.

E proprio per rispettare le normative governative, la grande festa live (prodotta da Vivo Concerti) dedicata a FEAT (STATO DI NATURA), prevista a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI) per il 20 settembre, è stata posticipata al 6 giugno 2021. “Ci arriveremo ancora più carichi e magari con tante altre cose da farvi ascoltare“, ha commentato la cantante, che ha aggiunto: “siccome non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi”.

Oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale dell’artista: dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.