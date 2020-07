Renza Castelli online con il videoclip di “La Libertà”

È online il videoclip di “La Libertà”, primo singolo di Renza Castelli estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana che uscirà in inverno

È online il videoclip di “La Libertà” (Etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First) primo singolo di Renza Castelli – attualmente in rotazione radiofonica – estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana che uscirà in inverno. Ecco il video: https://youtu.be/ZTNJeSCugMs

Renza Castelli, che ha partecipato all’edizione del 2018 di X-Factor arrivando fino alla puntata dell’inedito con il brano “Cielo inglese” firmato da Bungaro, Cesare Chiodo e Rachele, spiega le sensazioni e le emozioni che si celano dietro al brano e al videoclip: “Essere veramente liberi è saper accettare e convivere con il carattere più buio della nostra anima per aspirare a evolvere, a sollevarsi per volare sopra ogni sconfitta, ogni desiderio, in una crescita che nasce dallo scontro inevitabile fra gli opposti che abitano dentro di noi, fra chiaro e scuro, fra terra e cielo. – spiega la cantautrice toscana – I Calanchi di Aliano, provincia di Matera, un prodigio della natura dove il cielo luminoso della Basilicata si unisce con un territorio dalle sembianze lunari e metafisiche, erano il luogo adatto per raccontare in video questo sentimento di libertà.”

La direzione è di William9 con la fotografia di Gianni Chiarini e la produzione di Nunzia Bottalico e Fabrizio Campanelli per Candle Studio Srl. Lo styiling di Renza Castelli è di Simone Rutigliano e gli abiti – disegnati e creati appositamente per il film – di Belfiori Couture.

BIOGRAFIA

Renza Castelli nasce a Pietrasanta (Lucca) il 14 agosto 1989. Nei sogni del papà il desiderio più grande è che la figlia possa esprimersi con la voce e fa sotterrare il cordone in giardino, sotto una rosa perché – “così almeno avrà una bella voce e canterà” – pensa. Si avvicina alla musica intraprendendo lo studio della chitarra classica e successivamente lo studio del canto con un approccio principalmente incentrato sul jazz. Parallelamente si dedica al canto moderno presso l’accademia “La Voce” partecipando anche a numerosi seminari di formazione. L’ attività concertistica inizia in giovane età, in veste di chitarrista e cantante, evolvendosi nel tempo con la partecipazione a diversi progetti e formazioni fra cui spicca la partecipazione all’Acoustic Guitar meeting di Sarzana, selezionata tra gli artisti del territorio, con la presentazione di un brano inedito eseguito chitarra e voce con arrangiamento per gruppo vocale. Nel 2016 partecipa in qualità di cantautrice alla selezione per i l concorso “New sound of acoustic music” che la porta alla finale a Cremona Mondo Musica e all’esibizione sul main stage dell’Acoustic Guitar meeting per “Eastman Guitars”. Nel 2017 è finalista al Tour Music Fest e vincitrice del Premio Mogol, direttamente consegnato dal Maestro, che include anche la borsa di studio per frequentare i corsi della sua Accademia CET. Nel 2018 partecipa alle selezioni e diventa uno dei concorrenti della dodicesima edizione di X-Factor Italia, arrivando fino alla puntata dell’inedito con il brano “Cielo inglese” firmato da Bungaro, Cesare Chiodo e Rachele. Attualmente, oltre all’attività concertistica, è al lavoro in studio per la realizzazione del suo primo album che include oltre “La libertà”, anche “Sai che c’è”, il secondo singolo di imminente uscita.

