Più igiene dopo il Covid-19: +33% per Folletto

Dopo il Covid-19 italiani sempre più attenti all’igiene della casa: a giugno +33% per le vendite di Folletto rispetto al 2019

Il Covid-19 ha reso gli italiani ancora più attenti alla pulizia e all’igiene della casa, dove il tempo trascorso insieme alla famiglia è aumentato e la sicurezza è diventata il primo pensiero. Un riscontro immediato di questo cambiamento nei comportamenti dei consumatori è visibile nei risultati di Folletto, la divisione di Vorwerk Italia che commercializza il celebre Sistema di pulizia: a giugno 2020 Folletto ha venduto 64.834 apparecchi, +33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per l’azienda si tratta del miglior risultato degli ultimi 11 anni, sempre riferito a giugno.

«C’è un’altissima richiesta per tutti gli apparecchi che garantiscono igiene e sanificazione in casa, sia per quanto riguarda la pulizia delle superfici, sia per la qualità dell’aria. Per risultati eccellenti e garantiti, anche in un periodo di crisi, le persone sono disposte a investire, orientandosi su proposte di valore e in linea con le esigenze più importanti – conferma il direttore commerciale di Folletto Fabio Leoni –. Ora i clienti si informano sulle performance, sui filtri e sulle certificazioni, per esempio la nostra TÜV Nord che garantisce la cattura del 99,99% delle particelle allergizzanti. Fra i nostri prodotti è richiestissima la Pulilava, un apparecchio che aspira e lava contemporaneamente, e che usato abbinato ai più noti detergenti battericidi sanifica le superfici».

Oltre alla gamma di prodotti da sempre posizionati nella fascia top del mercato, c’è il ruolo fondamentale degli Agenti Folletto, sottolinea Leoni: «Sono dei professionisti completi, formati non solo per essere esperti del prodotto, ma soprattutto dei veri e propri consulenti sulla pulizia, l’igiene e la sicurezza dell’ambiente domestico. Un valore che in questo momento vediamo particolarmente riconosciuto dal mercato e che ci spinge, per i prossimi mesi, a puntare molto sul recruitment: per questo, da qui a fine anno, prevediamo 800 nuovi inserimenti in tutta Italia».

«Dopo il lockdown che ha bloccato per oltre due mesi i nostri 4.000 Agenti, non sapevamo se i consumatori sarebbero stati disposti ad accoglierci nelle loro case con la stessa disponibilità di prima – ammette Leoni –. La risposta dopo le riaperture è stata ottima. Da subito i clienti hanno dimostrato una grandissima fiducia; solo nella prima settimana abbiamo effettuato 12.000 dimostrazioni e 14.000 vendite». Ovviamente tutto si è svolto, e continua a svolgersi, nella massima sicurezza, con gli incaricati dotati di mascherine, guanti, calzari, gel igienizzanti e rispettando il distanziamento. «I risultati di giugno superano ogni più florida previsione, segno che i consumatori fanno scelte consapevoli – conclude Leoni –. Il Covid-19 ha portato a galla l’essenza di Folletto: l’importanza di avere al proprio fianco degli esperti per un tema fondamentale come l’igienizzazione della casa».

Vorwerk Italia – Divisione Folletto

Presente in Italia dal 1938, da oltre 80 anni la Vorwerk è sinonimo di cura della casa per milioni di famiglie italiane. Il famoso sistema di pulizia per la casa Folletto viene distribuito esclusivamente tramite il canale di vendita porta a porta: 4.000 agenti contattano ogni anno più di due milioni e mezzo di famiglie, che possono contare su una rete di assistenza di oltre 400 centri assistenza autorizzati e 45 Vorwerk Point. La vendita al domicilio del cliente consente di proporre e consigliare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze: una filosofia, questa, che dimostra come l’attenzione di Folletto si concentri sui bisogni della famiglia.