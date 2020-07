Marco Martinelli e Valerio Lysander insieme in “Così com’è”

Il cantante ‘scienziato’ Marco Martinelli e il cantautore Valerio Lysander insieme per il brano “Così com’è”, in radio e sulle piattaforme digitali

Il cantante ‘scienziato’ Marco Martinelli e il cantautore Valerio Lysander, artisti della scuderia di Suoni Dall’Italia di Mariella Nava, insieme per il brano “Così com’è”, già disponibile in digitale (ascolta su Spotify) e in radio.

Un brano, scritto proprio da Valerio che vive a Londra ed ha all’attivo già tre album, che nasce in questo periodo fatto di distanze e barriere fisiche a causa dell’emergenza che sta vivendo tutto il mondo e che parla di una storia d’amore che si è conclusa: “la canzone non sottolinea l’amarezza della fine di un rapporto ma con gentilezza e serenità lascia trasparire una pacifica accettazione nei confronti dell’accaduto – raccontano Marco e Valerio -. Non è rassegnazione, ma un sereno cooperare con l’inevitabile, un atteggiamento metafora delle situazioni terribili che abbiamo vissuto e della forza che abbiamo avuto per accettare il presente ed abbracciare sorridendo un futuro migliore.”

“Così com’è” (registrato tra Londra e Roma; arrangiamento, chitarre, programmazione tastiere, mix e mastering di Roberto Guarino presso RG Studio – Roma) arriva dopo il conseguimento da parte di Marco Martinelli del dottorato di ricerca in Biotecnologie Molecolari presso la Scuola Sant’Anna di Pisa: il cantante ‘scienziato’ torna a far sentire la sua voce, accompagnato dal suo amico e collega Valerio Lysander, che dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo “A little fast” ha deciso di prestare la sua penna e la sua voce per dar forma a questo duetto.

