Lo Hobbit: Andy Serkis voce dell’audiolibro

Andy Serkis, interprete di Gollum nelle saghe de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit (entrambe tratte dai romanzi di J. R. R. Tolkien), è stato scelto dalla Harper Collins come voce narrante del nuovo audiolibro sulle avventure di Bilbo Baggins, cugino di Frodo nonché protagonista assoluto de Lo Hobbit. Ad annunciarlo è stata la casa editrice su Twitter che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha regalato ai fan un frammento dell’audio.

SERKIS AL CINEMA CON VENOM 2

Andy Serkis è atteso sul grande schermo per il 25 giugno 2021 con Venom 2, uno degli antagonisti di Spider-Man interpretato da Tom Hardy: al tempo stesso villan e giornalista Eddie Brock. Il sequel di Venom si intitola Venom: Let There Be Carnage. Non sono stati rivelati molti dettagli sul film. L’unica cosa che sappiamo è che Woody Harrelson è stato ingaggiato per interpretare Cletus Kasady, un serial killer che entra in contatto con un parassita alieno, diventando così Carnage: altro non è che la nemesi dello stesso Venom. Una scena questa che vedremo dopo i titoli di coda.

We are delighted to announce the release of a brand-new audiobook of The Hobbit, read by @andyserkis!

Listen to an extract from this magical recording, and pre-order here: https://t.co/MhvQ2ZhEZx pic.twitter.com/ahBT4azXZ6

— HarperCollinsUK (@HarperCollinsUK) July 2, 2020