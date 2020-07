Le opere di Maria Credidio al Museo del Codex

Il Museo del Codex di Rossano, dove si conserva il Codex Purpureus Rossanensis, ospita fino al 10 agosto la mostra di Maria Credidio “AchromatiCO VIDet”

Resterà aperta fino al 10 agosto la mostra “AchromatiCO VIDet” di Maria Credidio al Museo Diocesano e del Codex di Rossano. La mostra d’arte contemporanea, a cura di Cecilia Perri e Michele Abastante, arricchisce la visita al sito culturale: un progetto che nasce dalla volontà di porre in dialogo l’opera di artisti viventi con l’importante patrimonio di arte antica del Museo, in un continuo percorso dedicato alla bellezza.

“AchromatiCO VIDet” di Maria Credidio è un viaggio profondo ed essenziale compiuto dall’artista nel lungo periodo di lockdown.

Circa venti creazioni basate sulla valenza spirituale del cerchio e su una rigorosa monocromia sono pronte a dialogare con gli oggetti d’arte antica custoditi nel Museo, per mostrare la voglia di continuo dialogo e di convivenza tra la bellezza del nostro passato e quella racchiusa nei nuovi linguaggi artistici del presente.

Si tratta di “opere volutamente antiespressive, impersonali e permeate da una marcata freddezza emozionale, come nelle migliori produzioni della Minimal Art” (Mario Verre).

Maria Credidio è artista poliedrica, impegnata in una intensa attività di sperimentazione della migliore pittura del dopoguerra. Ha partecipato a numerose rassegne artistiche italiane ed europee e le sue opere si trovano presso importanti centri d’arte e musei.

“Sintesi, raffinatezza e silenzio sono ingredienti caratteristici dell’opera di Maria Credidio. La luce dei suoi monocromi vibra tra bianchi e neri in un minimalismo che tende all’eliminazione di tutto ciò considerato non essenziale e porta l’osservatore a godere di spazi aperti, luminosi, incontaminati in quanto privi di quel decorativismo che crea spesso nell’opera un inutile rumoroso disturbo” (Anna Boschi).

La mostra, organizzata dall’associazione culturale Insieme per Camminare, ente gestore del Museo Diocesano e del Codex e curata da Cecilia Perri e Michele Abastante, è patrocinata dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e dal Comune di Corigliano-Rossano.

ORARI DI APERTURA:

tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00 (mattina)

e dalle 16.30 alle 20.30 (pomeriggio);

il biglietto di ingresso al Museo include la visita alla Mostra;

In ottemperanza alle linee guida anti-covid che prevedono ingressi contingentati, è consigliata la prenotazione per la visita al Museo e alla mostra.

Luogo ospitante:

Museo Diocesano e del Codex

Aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.30

Via Arcivescovado, 5 – 87067 – Corigliano-Rossano, area Urbana Rossano

Sito web: www.museocodexrossano.it

email: info@museocodexrossano.it

Organizzazione: Associazione culturale “Insieme per camminare”

Ente gestore del Museo Diocesano e del Codex

email: info@insiemepercamminare.com