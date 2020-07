Achille Lauro prepara l’uscita di due album

Achille Lauro annuncia sui social il lavoro su due album: “Con il primo ci divertiremo, con il secondo cambieremo la musica italiana”

Estroso, ribelle, rock ‘n roll, chic e avanguardista. Achille Lauro continua a collezionare successi e a raggiungere traguardi importanti. “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana“. Così l’artista sui social per annunciare i suoi prossimi progetti musicali, che non vediamo l’ora di poter ascoltare.

In attesa di poter ascoltare nuova musica ‘made in Lauro’, l’artista è tornato sulle scene il 19 giugno con Bam Bam Twist, prodotto da Gow Tribe e Frenetik & Orang3: un brano tutto da ballare dalle sonorità Anni 60. Nel video musicale, diretto dagli YouNuts! (su Netflix con il loro primo lungometraggio ‘Sotto il sole di Riccione’), ci sono Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra che si abbandonano in un coinvolgente e sensuale twist come John Travolta e Uma Thurman in ‘Pulp Fiction’, pellicola cult di Quentin Tarantino del 1994.

IL TOUR DI ACHILLE LAURO 2021

Achille Lauro ha annunciato lo spostamento del tour 2020, aderendo alle decisioni prese da tutti gli esponenti del mondo della musica. Il tour diventa così “ACHILLE LAURO LIVE 2021”, in cui presenterà “Achille Idol Immortale”: icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità.

Sabato 16 Ottobre 2021 – MILANO @ Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020)

Lunedì 18 Ottobre 2021 – VENARIA (TO) @ Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020)

Giovedì 21 Ottobre 2021 – CESENA @ Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020)

Sabato 23 Ottobre 2021 – NAPOLI @ Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020)

Martedì 26 Ottobre 2021 – FIRENZE @ Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020)

Venerdì 29 Ottobre 2021 – ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020)

Sabato 30 Ottobre 2021 – ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti ad ottobre 2020 rimangono validi per gli show di ottobre 2021.