Jurijgami online con il brano “Stati Uniti Mai”

Fuori in digitale “Stati Uniti Mai” il nuovo singolo del cantautore e chitarrista comasco Jurijgami. Online anche il videoclip

Il giovane cantautore e chitarrista comasco Jurijgami – protagonista di recente di un lungo tour che lo ha visto esibirsi sui palchi di molte venue tra cui i Magazzini Generali, lo Zerbini di Parma, il Linoleum a Milano, le Cantine CoopUf di Varese e che si è concluso con l’apertura del concerto di Calcutta alla Madeleine di Bruxelles -, pubblica il nuovo singolo ufficiale dal titolo “Stati uniti mai” (ascolta su Spotify) con l’etichetta Piuma Dischi, edizioni Curci e distribuito Universal Music Italia. Online da oggi anche il videoclip, eccolo: https://youtu.be/ifKpWQp3_BM

Il brano, scritto da Jurijgami a quattro mani con l’autore Andrea Bonomo racconta del primo amore che non si scorda mai: “soprattutto se lei di punto in bianco decide di lasciarti per volare negli Stati Uniti. Questa è la canzone della ‘ragazza stronza in America’ capace di essere cantata già dal primo ascolto”, spiega Jurijgami. “Stati uniti mai” insieme ad altri otto brani che andranno a comporre l’album in uscita il prossimo autunno, è stato prodotto da Alessandro Cirone e Marcello Mereu, arrangiato dallo stesso Jurijgami, registrato da Antonio Chindamo presso Auditoria Records. Con Jurijgami (voce e chitarre) hanno collaborato Riccardo Bruno (batteria), Marco Mariniello (basso), Antonio Chindamo (pianoforte) e Alessandro Cirone (tastiere). Mix a cura di Raffaele Stefani (FM Studio) e mastering di Giovanni Versari (La Maestà).

Il videoclip che accompagna il brano è stato prodotto da RKH Studio per Piuma Dischi con la regia e il montaggio di Andrea Dipa (Direttore di produzione: Roberto Chetti). Il videoclip è stato girato in RED Digital Camera presso gli studi di RKH – Torino.

BIOGRAFIA

Jurijgami è un cantautore e chitarrista comasco. Figlio di musicisti, cresce nella periferia lariana suonando con vari gruppi della zona e seguendo il padre tra palchi e backstage. A 19 anni inizia l’avventura da solista usando lo pseudonimo “Jurijgami” nato da un gioco di parole tra il suo vero nome “Jurij” e “gami”, che per assonanza si avvicina ad origami. Nel 2018 partecipa come attore/cantante nel Musical “Superstars” scritto e diretto da Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini interpretando il ruolo di Bob Dylan. L’8 giugno 2018 pubblica per Cello Label il suo primo singolo intitolato “Christian De Sica” (VIDEO), omaggio ironico all’attore romano (videoclip in anteprima su AllMusicItalia), seguito dal secondo singolo “Tra il tedio e il dolore” e dall’Ep “Breve ma incenso” presentato in anteprima alla “Piola Libri” di Bruxelles. Nel maggio del 2019 pubblica il singolo “Pietra” (VIDEO) cantato insieme al rapper friulano Doro Gjat (videoclip in anteprima su Billboard). Il 18 ottobre 2019 esce “Frangia”, canzone dedicata alla “ragazza indie”, arrangiata da Jurijgami, prodotta da Alessandro Cirone e Antonio Chindamo. Il 21 novembre 2019 esce il video di “Frangia” in anteprima su Billboard e il 24 gennaio 2020 pubblica il singolo “Pezzo di carta” (VIDEO) Nel 2019 il suo “Tour de Frangia” ha toccato tappe importanti come il Big Bang Music Fest, l’Eat Sound Festival, Linoleum @Rocket Milano, Cantine Coopuf Varese, ZuClub Wasabi All you can Indie – Parma, This is Indie @Magazzini Generali Milano, Piola Bruxelles e si è concluso il 26 novembre con l’apertura del concerto di Calcutta a La Madeleine di Bruxelles.

LINK

FB https://www.facebook.com/jurijgami/ – IG https://www.instagram.com/jurijgami/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6A4w5E3WNDaZlxWyv5b6oP?si=S9VIsLOtQs6bvzVfDw_X9w