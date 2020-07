Gabriella Martinelli “Finalmente” in tour, la cantautrice pugliese torna a suonare dal vivo. Il primo live è in programma il 20 luglio a Taranto

Con il brano “Il gigante d’acciaio”, Gabriella Martinella e Lula hanno portato sul palco dell’Ariston la storia di una terra e la verità di un luogo a ritmo di rock e rap. Una canzone di denuncia che tiene accesi i riflettori sull’Ex Ilva che è poi “casa” per la Martinelli. L’esordio del “duo” tra le nuove proposte a Sanremo avrebbe portato le cantautrici sui palchi d’Italia, poi il Covid ha fermato l’ascesa. Per questo Gabriella torna suonare dal vivo con una serie di concerti che ha chiamato “Finalmente Tour”.

Prima tappa, forse simbolica, è proprio la sua Taranto il 20 luglio.

«Saranno concerti speciali. Suonerò anche qualcosa di nuovo che non riesco più a tenere dentro» ha detto la cantautrice. Il tour anticiperà le sue prossime uscite discografiche.

Il calendario, in aggiornamento come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), prevede già cinque appuntamenti, che si terranno nel rispetto delle regole attuali.