Hiv: fostemsavir approvato dall’Fda

L’ Fda ha approvato fostemsavir (Rukobia) in compresse a rilascio controllato da 600 mg. Il farmaco è un innovativo inibitore dell’ingresso del virus nella cellula ospite indicato per il trattamento dell’infezione da HIV-1, in combinazione con altre terapie antiretrovirali (ARV) in adulti multitrattati (HTE, heavily treatment-experienced) con infezione da HIV-1 resistente a più farmaci, il cui regime ARV stia fallendo a causa di resistenza, intolleranza o considerazioni di sicurezza. In Europa il processo di revisione del dossier registrativo è ancora in corso.