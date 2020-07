Fabrizio Catalano pubblica il suo terzo romanzo

Fabrizio Catalano, il nipote di Leonardo Sciascia, in libreria e online con il suo terzo romanzo dal titolo “Le viole dagli occhi chiusi”

È stato pubblicato “Le viole dagli occhi chiusi”, terzo romanzo di Fabrizio Catalano, regista e autore, che ha diretto spettacoli di grande successo, spesso tratti dalle opere del nonno Leonardo Sciascia.

L’autore si è a lungo occupato di Simbolismo, traducendo liriche e testi teatrali di diversi autori belgi e francesi e indaga sulle riletture cinematografiche di un vasto e trascurato patrimonio artistico.

In questo romanzo di Fabrizio Catalano, nipote del grande Leonardo Sciascia, viene tracciato un percorso dalla variopinta e rumorosa natura della Bolivia tropicale alle ovattate atmosfere del Belgio pervaso dalle reminiscenze dell’Art Nouveau. L’emozionante e dolorosa storia di due gemelle, Leda e Fresia, è un viaggio dentro l’animo femminile, fra desideri e sensi di colpa, fra pulsioni incontrollabili e inestricabili interdipendenze. In un microcosmo chiuso, per sensibilità esacerbate, anche la passione più pura può avere conseguenze devastanti. Forse, spingere oltre l’orlo della follia. O forse no. Forse per chi ama davvero è lecito abbattere le barriere del morboso, del peccato, perfino dell’ingiustizia. Forse non ci può essere una punizione per chi ama davvero. La prefazione è firmata da Lavinia Spalanca, Università degli studi di Palermo; in copertina L’épreuve di Marcel-Lenoir, gentilmente concesso in esclusiva per Edizioni Ex Libris dal Musée Marcel-Lenoir, Château de Montricoux.

Fabrizio Catalano, è regista e autore. In questo scorcio di millennio ha diretto alcuni spettacoli di grande successo, spesso tratti dalle opere del nonno Leonardo Sciascia. Si è a lungo occupato di Simbolismo, traducendo liriche e testi teatrali di diversi autori belgi e francesi e indagando sulle riletture cinematografiche di un così vasto e trascurato patrimonio artistico nel saggio L’immaginario rubato. Dopo Una goccia d’ambra nella neve e La profanazione del pudore, questo è il suo terzo romanzo.