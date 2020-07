Terapia su misura per i tumori al seno di tipo luminale

Terapie su misura in arrivo per le donne con tumori mammari di tipo luminale, categoria cui appartengono i tre quarti di tutti i tumori al seno

Un nuovo algoritmo basato sull’analisi combinata di caratteristiche genetiche e caratteristiche cliniche potrebbe portare a terapie su misura per le donne con tumori mammari di tipo luminale, categoria cui appartengono i tre quarti di tutti i tumori al seno. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Programma di Novel Diagnostics dell’Istituto europeo di oncologia (IEO), guidati da Pier Paolo di Fiore e Salvatore Pece, rispettivamente direttore e vice direttore del programma.

I dati che confermano l’efficacia del sistema sono stati presentati la scorsa settimana al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante meeting internazionale di oncologia medica, che si svolge generalmente a Chicago e che quest’anno, per via della pandemia di COVID-19, si è tenuto in forma virtuale.