Giffoni Film Fest parte con l’anteprima di Onward–Oltre la magia, il film Disney Pixar diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae

La 50esima edizione del Giffoni Film Festival è ai nastri di partenza. Giovedì 16 luglio la kermesse presenterà in anteprima ai giovani giurati ‘Onward – Oltre la magia‘, il film Disney e Pixar diretto da Dan Scanlon, prodotto da Kori Rae (la squadra creativa che ha realizzato ‘Monsters University’) e animato dalle voci di Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone) e David Parenzo (cameriere).

“La voglia di ripresa è forte, sempre più sentito dai ragazzi il bisogno di tornare in sala e venire stupiti dalla magia e dal fascino Pixar che, di generazione in generazione, non hanno mai deluso le aspettative. Giffoni non poteva che iniziare in un modo così eccezionale e con un partner tra i più prestigiosi al mondo“, ha dichiarato Claudio Gubitosi, il direttore di Giffoni Opportunity.

La nuova architettura creativa di #Giffoni50 si presenta al mondo, per quest’anno, con una serie di eventi che inizieranno il 16 luglio e si concluderanno il 30 dicembre. Il tradizionale festival ‘si fa in quattro’, dividendosi in momenti diversi modulati in base al target di età dei jurors ai quali, ancora di più, sarà garantito il massimo della sicurezza. La prima tranche si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre.

LA STORIA

Il film, un racconto di formazione all’insegna dell’avventura e del fantasy, esplora i rapporti familiari e interpersonali, la famiglia non tradizionale e l’omosessualità attraverso i protagonisti Ian e Barley Lightfoot, due fratelli elfi. Il primo è timido, insicuro e non sa cosa voglia dire essere impavidi. Il secondo, invece, è un’esplosione di sapere, una ‘testa calda’, sopra le righe ed esilarante. Rimasti orfani di padre, Ian e Barley vivono con la madre Laurel e il suo compagno, un agente di polizia centauro, in un mondo in cui la magia è stata sostituita dalla tecnologia. Nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian, lui e suo fratello hanno la possibilita’ di rivedere il padre, Wilden. Per far sì che ciò avvenga, devono superare molte prove. Attraverso la fiducia in se stessi scoprono di poter superare qualsiasi ostacolo.

LEGGI QUI LA RECENSIONE DI ONWARD