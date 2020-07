Dinosauri a casa e in ufficio con la realtà aumentata

I dinosauri arrivano nel mondo reale con la realtà aumentata di Google Search: sarà possibile vedere un T-Rex scorrazzare nel salotto di casa

La realtà aumentata di Google ti porta indietro nel tempo. L’azienda di Mountain View, in collaborazione con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia, ha ampliato la funzione AR del suo motore di ricerca con 10 dinosauri provenienti dal franchise di Jurassic World.

Sarà possibile vedere un T-Rex scorrazzare nel salotto di casa, o stare seduto sul divano a guardare la tv con un Brachiosauro.

I 10 dinosauri di “Jurassic World” che sono visualizzabili in AR includono: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.

La funzione è disponibile su Google Search mobile per Android e iOS.

Per far “comparire” un dinosauro nel tuo mondo basterà digitare sul motore di ricerca la parola “dinosauro” o il nome di uno dei 10 disponibili e cliccare su “Visualizza in 3D”. Una volta aperta la scheda selezionare “Guarda nel tuo spazio” e il dinosauro scelto apparirà nella fotocamera dello smartphone, a scelta anche nelle sue dimensioni reali.

Il tutto potrà essere filmato o fotografato tramite il pulsante centrale.

La funzione AR di Google, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata lanciata da circa un anno, e consente di visualizzare in 3d anche altri animali, come leoni, cani e gatti.