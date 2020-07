Come vedere la cometa Neowise: la guida NASA

Lo show della cometa Neowise è ufficialmente iniziato. Scoperto il 27 marzo 2020 dalla missione NASA Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE), questo affascinante oggetto celeste continuerà a dare spettacolo per tutto il mese di luglio, prima di tornare nella sua casa nelle profondità del Sistema Solare e sparire per altri 6.800 anni.

Per tutti coloro che hanno intenzione di non perdersi l’evento dell’anno, la NASA ha messo a disposizione alcuni semplici accorgimenti per ammirarla prima che scompaia. Nei prossimi giorni, a poco a poco, la cometa sarà sempre più visibile nel cielo.

Attenzione , però. Sebbene visibile a occhio nudo, senza strumenti ottici apparirà come una stella “sfocata” con un po’ di coda. Per questo la NASA consiglia di munirsi di un binocolo o un piccolo telescopio per osservarla al meglio.

DOVE GUARDARE

Per vedere Neowise bisognerà puntare verso Nord-Ovest, poco dopo il tramonto, proprio sotto il Grande Carro, la costellazione probabilmente più riconoscibile del nostro cielo.