Universal e Ttk lanciano le Cinemask

Dalla collaborazione tra l’azienda friulana Ttk e Universal Brand Development nascono le Cinemask, pensate per gli amanti del cinema

Economiche, eco-friendly e 100% ‘made in Italy’. Dalla collaborazione tra l’azienda friulana Ttk e Universal Brand Development nascono le ‘Cinemask’, mascherine personalizzate per gli amanti del cinema.

La linea prevede diverse collezioni, in decine di modelli, dedicate ad cui alcuni dei film Universal più popolari, come ‘Minions’, ‘Shrek’, ‘Lo Squalo’ (Jaws) e ‘Jurassic Park’. Riutilizzabili almeno 20 volte, le mascherine sono realizzate in tessuto innovativo doppio strato lavabile.

Sul sito ufficiale ttkcinemask.com è possibile acquistare la linea completa nelle sue diverse collezioni. Le ‘CineMask’ saranno disponibili anche in farmacia, parafarmacia e nei cinema che aderiranno all’iniziativa.

L’ideazione, il coordinamento e la gestione del progetto, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono a cura dell’agenzia milanese Echo, da sempre in prima linea sull’entertainment.