Terapia per smettere di fumare: citisiniclina efficace quanto vareniclina secondo i risultati principali dello studio RAUORA

Achieve Life Science ha annunciato in anteprima i risultati principali dello studio RAUORA, che ha dimostrato la non inferiorità di citisiniclina rispetto a vareniclina per la cessazione dell’abitudine al fumo.

Lo studio RAUORA è un trial di non-inferiorità di fase 3, testa-a-testa, avente l’obiettivo di mettere a confronto l’efficacia nella pratica clinica reale, la sicurezza e il rapporto costo-efficacia di citisiniclina rispetto a vareniclina come terapia anti-fumo.

Citisiniclina è un alcaloide estratto da una pianta con elevata affinità di legame al recettore nicotinico dell’acetilcolina. Si ritiene che la molecola esplichi la sua azione di disassuefazione al fumo interagendo con i ricettori nicotinici cerebrali, riducendo la severità dei sintomi da astinenza alla nicotina, come pure le sensazioni di gratificazione e soddisfazione associati alla sigaretta.

Il trial è stato condotto in Nuova Zelanda. reclutando indigeni Maori che, come è noto, rappresentano il gruppo etnico neozelandese che si caratterizza per la prevalenza più elevata di fumatori e il declino più lento di questo parametro negli ultimi due decenni.

Nello specifico, 679 individui aventi un’età media di 43 anni, con una prevalenza di donne (70%), sono stati randomizzati a trattamento per 12 settimane con citisiniclina o vareniclina.

Il trattamento è stato somministrato secondo uno schema di 25 giorni di titolazione posologica verso il basso, a cui faceva seguito una fase di 12 settimane che prevedeva la somministrazione bis die del farmaco assegnato dalla randomizzazione.

L’endpoint primario era rappresentato dai tassi di astinenza duratura al fumo a 6 mesi, confermata mediante analisi biochimica ad hoc.

Nel comunicato diffuso alla stampa si legge che citisiniclina, in associazione a terapia comportamentale, è risultata efficace almeno quanto vareniclina a 6 mesi. Non solo: il nuovo farmaco sperimentale si è caratterizzato anche per un numero ridotto di eventi avversi rispetto a quanto osservato con vareniclina.

I risultati completi del trial RAUORA saranno presentati a settembre in occasione del congresso europeo della Società per la ricerca sulla nicotina e il tabacco.