Aziende e consumi energetici: 3 modi efficaci per ottimizzarli

I consumi energetici all’interno delle imprese sono tornati ai livelli pre-lockdown: ecco 3 modi efficaci per ottimizzarli

Nelle ultime settimane molte aziende hanno ripreso gradualmente le proprie abitudini, pur rispettando il più possibile le direttive del Governo in fatto di prevenzione. Se nei mesi passati i livelli di inquinamento si erano lievemente abbassati, per via del lockdown e dell’uso massiccio della modalità di lavoro da casa, attualmente i consumi energetici all’interno delle imprese sono tornati quasi quelli di una volta. Considerate le alte temperature caratteristiche di questo periodo dell’anno, è bene valutare alcuni fattori per evitare spese eccessive in bolletta. Come fare? Vediamolo qui di seguito.

Contenere i consumi in ufficio: alcuni consigli utili

1) Non esagerare con il condizionatore. Non è sempre facile mettere d’accordo più persone all’interno di un ufficio, per via della diversa percezione del caldo e del freddo e dei gusti personali in questo senso, ma di base si dovrebbe impostare una temperatura superiore ai 25°C durante l’estate e intorno ai 18°C in inverno; inoltre, mai superare i 6° di differenza tra temperatura interna ed esterna.

2) Isolare gli ambienti. L’uso intensivo del condizionatore in estate (e degli impianti di riscaldamento in inverno) diventa fonte di grandi sprechi se gli ambienti dell’ufficio non sono isolati in maniera adeguata dal punto di vista termico. Di conseguenza diventa fondamentale provvedere in questa direzione, soprattutto nel caso in cui l’edificio sia molto esposto alle intemperie o ai raggi del sole per molte ore della giornata. Gli interventi di isolamento possono infatti portare a un risparmio del 10% in fatto di consumi.



3) Valutare altri gestori energetici. Se nonostante le accortezze e l’impegno da parte di dirigenti e dipendenti sui consumi energetici le bollette risultano ancora eccessivamente alte, è consigliabile valutare la possibilità di passare a un altro gestore con tariffe più convenienti. In fase di scelta può essere utile confrontare diversi operatori, prediligendo in particolare quelli che presentano delle offerte per la luce pensate proprio per il business e dunque più vantaggiose per le necessità delle realtà aziendali.

Occhio allo standby

Un altro fattore spesso sottovalutato è il peso che ha il consumo legato allo standby degli apparecchi elettronici presenti in azienda. Per quanto possa risultare comodo avere computer e altri dispositivi sempre pronti per l’uso, bisogna fare attenzione a questa modalità in quanto può far lievitare anche di molto i costi in bolletta. Per evitare sprechi di questo tipo è sufficiente utilizzare delle ciabatte alle quali verranno collegati gli apparecchi che si tende a lasciare solitamente in standby (come le macchinette del caffè, il computer e i vari caricabatterie), così da spegnerli tutti insieme alla fine della giornata.