Università: dalla Fondazione Pittini contributi agli studenti

La Fondazione Pietro Pittini eroga contributi agli studenti per il pagamento della terza rata di tasse universitarie: per il bando c’è tempo fino al 31 luglio

La Fondazione Pittini ha pubblicato il “Bando di selezione per l’assegnazione di contributi finanziari per il pagamento della terza rata delle tasse studentesche dell’Università di Trieste dovute per l’a.a. 2019/20”. Tali misure di sostegno avranno un importo massimo pro capite di € 500,00.

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti:

1. Che siano regolarmente iscritti, per l’A. A. 2019/2020 ad uno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli Studi di Trieste;

2. Che abbiano conseguito, dal 10 agosto 2019 al 31 luglio 2020 almeno 20 CFU per gli iscritti al I anno e 25 CFU per gli studenti degli anni successivi;

3. Che abbiano chiesto e ottenuto nel 2020, entro la data di scadenza del bando, l’ISEE Corrente con le modalità previste dalla vigente normativa;

La data di scadenza è fissata al 31 luglio 2020​.

Bando: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/bando_pittini_finale_e_domanda_partecipazione_all.12.pdf