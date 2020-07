Coronavirus: i test sierologici diventano più precisi

I ricercatori del Dipartimento di chimica dell’Università di Bologna hanno identificato un modo per rendere più efficiente un sistema di rilevazione comunemente utilizzato per misurare la concentrazione di molecole biologiche. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications, assume particolare rilevanza in un momento in cui si parla tanto di test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro il coronavirus SARS-CoV-2: introducendo le modifiche proposte dai ricercatori bolognesi, questo e altri test di laboratorio, anche per malattie tumorali, potrebbero diventare molto più sensibili.