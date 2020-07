Cessione del quinto: accordo PrestitiOnline-Prestitalia

PrestitiOnline ha definito un accordo con Prestitalia, Società finanziaria del Gruppo UBI Banca specializzata nella cessione del quinto

Su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it, i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline, è approdata Prestitalia, Società finanziaria del Gruppo UBI Banca specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento.

Prestitalia, presente sul mercato italiano dal 1998, tra i primi operatori del segmento, è una società del Gruppo UBI Banca, tra i principali gruppi bancari commerciali in Italia guidato dal Ceo, Victor Massiah. Prestitalia, con la sua esperienza ventennale, il patrimonio di competenze consolidate e l’elevata specializzazione sui prodotti, si posiziona tra i leader di mercato della cessione del quinto. Grazie alla sua capillare struttura distributiva e al forte radicamento sul territorio, riesce a garantire costante assistenza ai propri clienti sull’intero Paese.

L’offerta di Prestitalia si rivolge a Cessioni del Quinto dello Stipendio per dipendenti pubblici e privati, Cessioni del Quinto della Pensione con TAN e TAEG tra i più convenienti presenti oggi sul mercato.

“La partnership con Prestitalia è motivo di grande soddisfazione per PrestitiOnline – dichiara Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Core Broking del Gruppo MutuiOnline e Amministratore Delegato di PrestitiOnline.it – perché si tratta di un istituto di prestigio che si aggiunge alle già numerose banche e finanziarie da noi confrontate. Si arricchisce infatti con Prestitalia il numero dei partner della nostra piattaforma, ad oggi 13, a conferma dell’attualità e della convenienza della comparazione online e del crescente interesse per un prodotto di credito garantito come la cessione del quinto, protagonista di una forte evoluzione sia in termini di trasparenza che di semplificazione e con tassi sempre più concorrenziali nel panorama del credito al consumo”.

“Siamo soddisfatti di aver concluso questo importante accordo con PrestitiOnline” – afferma Luca Carrara, Direttore Commerciale di Prestitalia. “Il numero di clienti che cercheranno l’offerta più adeguata su portali con un brand riconosciuto e affidabile crescerà in modo significativo e gran parte di questi preferirà concludere il contratto incontrando di persona un consulente. Grazie al supporto della nostra Rete di Agenti siamo pronti a coniugare al meglio la consulenza del canale fisico con la velocità e la semplicità di quello digitale”.

PrestitiOnline S.p.A. (sito principale: www.prestitionline.it) è una società leader nel mercato italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto tramite internet ed è nata nel 2001 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: www.gruppomol.it).

Prestitalia è la società del Gruppo UBI Banca, tra i principali gruppi bancari italiani, specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento. E’ presente sul mercato italiano da oltre 20 anni e attualmente rappresenta una quota di mercato di circa il 10 per cento. Grazie alla struttura distributiva capillare e al forte radicamento sul territorio, la Società è in grado di assistere i clienti in tutta Italia.