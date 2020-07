Cartoon Club al via: 6 mesi di eventi live e online

Nel 2020 Cartoon Club si trasforma e moltiplica i suoi appuntamenti. Sarà un Festival internazionale del cinema d’animazione e del fumetto lungo sei mesi, dal 15 luglio a dicembre, con una formula che unisce eventi live e online. Cambia il “contenitore”, ma restano la stessa qualità e creatività dei contenuti che contraddistinguono la kermesse riminese da 36 edizioni.

Il Festival live – nel rispetto delle norme per la sicurezza del pubblico – si svolgerà da mercoledì 15 a domenica 19 luglio nel centro storico di Rimini, tra complesso degli Agostiniani, Museo della Città, Augeo Art Space, chiostro di San Giuliano, piazza sull’Acqua.

Per celebrare il Festival, la video installazione site specific “Profondo” di Eron – lo street artist di fama internazionale che ha firmato il manifesto di Cartoon Club 2020 – apparirà ogni sera dal 15 al 19 luglio (dalle 21.30 alle 23) su un suggestivo water screen nella piazza sull’Acqua di fronte allo storico ponte di Tiberio.

Sempre dal 15 al 19 luglio, ogni sera alle 20.45 alla Corte degli Agostiniani inizierà Anteprima Festival, incontri con gli autori e performance di disegno dal vivo degli artisti della Scuola di Fumetto di Rimini. Alle 21.30 proiezioni, spettacoli e le premiazioni del Festival (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; le serate con i film di lungometraggio sono a pagamento). Si apre mercoledì 15 con la proiezione del lungometraggio di Lorenzo Mattotti “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, ispirato all’omonimo racconto di Dino Buzzati.

Da non perdere sabato 18 luglio lo spettacolo di Davide Barzi “Fellini a fumetti. Chicken & friends”: a 100 anni dalla nascita, Cartoon Club omaggia Federico Fellini con un originale show che unisce musica e disegni dal vivo. Mentre il “Fellini Rimini Ensemble” suona dal vivo alcune delle arie felliniane più celebri, una storia a fumetti prende vita, in diretta, dal tratto di quattro disegnatori italiani.

All’interno della Corte degli Agostiniani l’esposizione “Omaggio a Fellini”, venti caricature realizzate da Marco Martellini per celebrare il centenario della nascita del Maestro riminese.

Al Museo della Città dal 15 al 30 luglio è invece allestita la coloratissima mostra “Silver e Lupo Alberto, genesi di un mito”, dedicata al grande fumettista e al suo famoso personaggio. In esposizione tavole originali, pubblicazioni d’epoca, gadget, video, memorabilia e testimonianze uniche.

Grafica, fumetto e cinema di animazione protagonisti dal 15 al 17 luglio anche ad Augeo Art Space, che ospiterà alle 18 gli incontri live e in diretta web dedicati agli autori più famosi, da Alfredo Castelli a Silver a Lorenzo Mattotti. All’interno di Augeo Art Space è possibile visitare su appuntamento la mostra “Overground – i segni del pensare – i disegni del fare”, di Angelo Borgese e Giovanni Ruggiero.

Come ogni anno, infine, Cartoon Club dedica particolare attenzione ai più giovani. Al cinema teatro Tiberio ogni mattina dal 15 al 17 luglio si tengono le proiezioni del Premio Cartoon Kids davanti alla giuria junior del Festival. Nel chiostro della chiesa di San Giuliano il 16 e il 23 luglio dalle 21 appuntamento con i Cartoni di solidarietà e con cortometraggi per bambini e famiglie.

In piazza Cavour sabato 18 luglio una serata da non perdere per piccoli e grandi: alle 20.45 racconti animati e alle 21.30 la proiezione de “Gli Aristogatti” per celebrarne i 50 anni dall’uscita nelle sale.

Sui canali digitali del festival, anche il pubblico che non potrà raggiungere fisicamente Rimini avrà la possibilità vedere gli oltre 300 cortometraggi in concorso e gli incontri in diretta streaming con registi, disegnatori, sceneggiatori, autori. Icaro TV presenterà Cartoon Club Show, un programma con il meglio dei film del Festival e ospiti in studio, per consentire anche al pubblico televisivo di seguire la programmazione del Festival.

LA SECONDA FASE: ottobre-dicembre 2020

Dopo il Festival live estivo, Cartoon Club riprenderà le attività il 28 ottobre, giorno in cui tutto il mondo celebra la nascita del cinema d’animazione. Fino al 31 dicembre sono in programma proiezioni ed eventi in varie location della provincia di Rimini e nei cinema del centro della città.

Il programma completo su www.cartonclubrimini.com

CARTOON CLUB è prodotto da Acli Arte e Spettacolo rimini, Doc Servizi soc. coop. con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia–Romagna, Comune di Rimini

Con la collaborazione di Augeo Art Space, Scuola di Fumetto Rimini, Grand Hotel, Icaro communication, Asifa Italia.