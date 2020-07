Ghali aggredito in casa da una fan di Benevento

Disavventura per Ghali: una fan di Benevento si introduce in casa sua e lo aggredisce. La 22enne fermata dai Carabinieri del radiomobile di Corsico

Urla, insulti e vasi rotti. Non deve esserci stata una “bella atmosfera” a casa di Ghali sabato scorso. Il rapper, intorno alle 21.15, si è trovato davanti la furia di una fan nella sua villa di Buccinasco.

I fatti

La ragazza, originaria di Benevento, ha inizialmente preso di mira la Bmw del rapper per poi scavalcare il cancello dell’abitazione.

Arrabbiata, ha cominciato a danneggiare i vasi in giardino per poi scagliarsi verbalmente contro l’artista di “Cara Italia”. La 22enne avrebbe, persino, tentato di colpirlo con una bottiglietta, ancora più agitata per la reazione di Ghali che le chiedeva “Cosa ti ho fatto?”. “Lo sai benissimo”, quello che è riuscita a rispondere.

Allarmati dagli schiamazzi, vicini e passanti hanno così chiamato soccorso come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Sul posto i Carabinieri del radiomobile di Corsico, che hanno immobilizzato la ragazza per poi portarla all’Ospedale San Carlo per un accertamento sanitario.

Alle forze dell’ordine, ha raccontato di aver preso un treno da Moiano, in provincia di Benevento, per conoscere il suo idolo. Missione compiuta ma – con molta probabilità – sarà anche denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio. Al momento, non è in atto nessun fermo restrittivo.