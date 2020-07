Brenden Fletcher e Karl Kerschl pubblicano “Isola”

Isola è la nuova serie di Brenden Fletcher e Karl Kerschl in libreria per BAO Publishing: il viaggio di una guerriera e una tigre

Una guerriera e una tigre, legate da un destino misterioso, sono in fuga verso una terra leggendaria in cerca di salvezza. In un regno fantasy dove domina la natura incontaminata, inizia il loro viaggio fra sortilegi, intrighi di palazzo e misticismo. Arriva in libreria per BAO Publishing il primo volume di Isola, l’acclamata serie creata da Brenden Fletcher e Karl Kerschl, già nominata a più premi Eisner.

Una ragazza e una tigre, in fuga dopo una lunga guerra, attraversano un paesaggio a volte devastato e altre incontaminato. Lei, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il capitano della guardia della regina di Maar, intrappolata da un sortilegio. La loro missione è raggiungere Isola – la terra leggendaria dove risiedono i morti – mentre cercano di non soccombere ai pericoli di un mondo magico e selvaggio.