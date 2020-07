Giovanni Crisanti in libreria con “Battiti”

“Battiti, l’armonia del cambiamento” è il nuovo libro di Giovanni Crisanti dedicato alle nuove generazioni e disponibile anche online

È disponibile nelle librerie, su Amazon e Ibs, ‘Battiti, l’armonia del cambiamento’, un saggio per combattere la disillusione del pantano della politica, scritto dall’attivista romano e studente di Global Governance e Relazioni Internazionali, Giovanni Crisanti.

Nato dal sogno di spronare le nuove generazioni a crescere nello spazio pubblico, anziché in un disinteresse che è a tutti gli effetti una malattia sociale, il testo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rappresenta il motivo dell’impegno politico di un ventenne e la visione rispetto ad un radicale rinnovamento che fuoriesce dagli schemi tradizionali delle proposte politiche di bandiera.

Il libro è edito da Scatole Parlanti che ha creduto nel giovane Giovanni Crisanti, impegnato attivamente sul territorio romano con ‘L’associata’ di Roma, un progetto partecipato da centinaia di ragazzi, nato per coinvolgere le energie giovanili di ogni provenienza e bandiera politica e costruire un dialogo propositivo con le amministrazioni. Da metà giugno ordinabile in tutte le librerie, ‘Battiti’ sogna di innescare un desiderio di riscatto che motivi i cittadini e i nuovi leader a riprendere in mano il controllo di una società con potenzialità inespresse.