Pokémon Unite: in arrivo MOBA per Nintendo Switch

Pokémon Unite annuncia un MOBA per Nintendo Switch e mobile: nel gioco i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5

Si chiama Pokémon Unite la sorpresa annunciata nel corso dell’ultimo Pokémon Presents. Il titolo è un MOBA, un videogioco online strategico di lotte di squadra, in in arrivo sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobili.

Nel gioco, un multipiattaforma free-to-start, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, i giocatori dovranno collaborare con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokémon Unite, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è ancora in fase di sviluppo, in collaborazione con TiMi, uno studio di Tencent Games.