Mahmood e Sfera Ebbasta insieme in “Dorado”

Mahmood è pronto a regalare un singolo estivo ai suoi fan. Il cantautore ha annunciato sui social, a sorpresa, “Dorado”. Questo il titolo del brano, che lo vedrà collaborare ancora una volta con Sfera Ebbasta. A completare la rosa dei featuring il cantante colombiano Feid. Gli elementi ci sono tutti per immaginare un brano pieno di suggestioni. E un Bugs Bunny ricoperto d’oro dà l’idea di quello che sentiremo.

Per chi non riuscisse ad aspettare di ascoltare “Dorado”, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) su Instagram Mahmood ha pubblicato un’anteprima di pochissimi secondi del pezzo. Il nuovo singolo sarà su tutte le piattaforme per Island Records da venerdì 10 luglio.