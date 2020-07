Lucifer 6 si farà: la conferma da Netflix

Lucifer 6, Netflix conferma la sesta stagione: sarà anche l’ultima e Tom Ellis saluterà i fan. Ancora nessuna notizia sulla trama e sul cast

Netflix aggiunge felicità alla gioia per la notizia della quinta stagione di Lucifer (in arrivo il 21 agosto), annunciata nelle ultime ore. Il colosso di streaming ha comunicato l’arrivo della sesta e “ultima ultima” stagione della serie – come si legge in un tweet della piattaforma – che racconta le vicende di Lucifer Morningstar, interpretato da Tom Ellis.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ci sono dettagli sulla trama e sul cast di Lucifer 6 ma due cose sono certe: la prima è che sono stati confermati gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson e la seconda riguarda la conferma di Tom Ellis nei panni (di alta moda e sempre cool) dell’irresistibile Diavolo ‘adottato’ da Los Angeles. Questo vuol dire che l’attore ha finalmente trovato un accordo con la produzione in merito al suo contratto.

Intanto il 21 agosto arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Lucifer, composta da otto episodi. Anche la seconda parte sarà composta dallo stesso numero di puntate, per un totale di sedici episodi.

LA STORIA

La serie segue le vicende di Lucifer. Annoiato dal suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo fatto cadere all’inferno, abbandona il suo regno insieme all’alleata Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) e si trasferisce a Los Angeles, dove apre un night club di nome ‘Lux’ che, in breve tempo, diviene molto conosciuto grazie al giro di favori che il suo nuovo proprietario dispensa a più parti.

Circa cinque anni dopo, una serie di circostanze portano Lucifer a conoscere la detective Chloe Decker (Lauren German). Sebbene suo fratello, l’angelo Amenadiel (D. B. Woodside), insista continuativamente per farlo tornare all’inferno, Mazikeen gli fa notare come in lui stiano nascendo sentimenti umani e abbia infine scoperto di essere diventato mortale. Lucifer continua a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto affettuoso ma conflittuale, tanto da dover ricorrere alle frequenti visite dalla terapista Linda Martin (Rachael Harris).