Felicia Kingsley racconta il suo ultimo romanzo

Nick Montecristo e Silvye sono due ladri professionisti e due amanti sopra le righe. Non sono solo bravi a rubare opere d’arte, gioielli, manoscritti rari o macchine di lusso, ma sono abilissimi nel catturare l’attenzione dei lettori e delle lettrici già dalla prima pagina. Se vi aspettate una storia d’amore tradizionale in cui due amanti si dividono tra passeggiate al parco, serate al cinema, ‘sushino’ a casa e ‘filmetto’, cancellate questa immagine. ‘Prima regola: non innamorarsi’, l’ultimo romanzo di Felicia Kingsley edito Newton Compton, è un libro brillante in cui romanticismo, le bellezze di Venezia, la storia dell’architettura e dell’arte, mystery e avventura si mescolano dando vita ad una storia capace di iniettarti l’adrenalina nelle vene pagina dopo pagina. Abbiamo bisogno della Kingsley nelle nostre librerie.

“Dopo cinque romanzi con protagonisti normali che facevano lavori normali, ho voluto rompere lo schema scrivendo di due personaggi fuori dal comune e intrecciare al rosa una trama che coinvolgesse il lettore nella storia in modo attivo”, ha dichiarato la Kingsley ai microfoni della Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Dopo il successo del bestseller ‘Matrimonio di convenienza’, ‘Stronze si nasce’, ‘Una Cenerentola a Manhattan’, ‘Due cuori in affitto’, ‘La verità è che non ti odio abbastanza’ (tutti entrati nelle classifiche dei libri più venduti) e la novella ‘Appuntamento in terrazzo’ (i cui proventi verranno devoluti all’Ospedale Policlinico di Modena), l’autrice fa centro un’altra volta riconfermandosi la regina della commedia rosa.

“Tra ricerca e stesura ho impiegato due anni a terminare questo romanzo e ad oggi non cambierei niente. Ricordo bene – ha continuato la scrittrice – quando mi è venuta in mente l’idea per la storia: ero in palestra, sdraiata sulla panca, a fare gli esercizi per le braccia con i pesetti da quattro. Io odio l’attività fisica quindi devo distrarre la mia testa per non sentire la fatica e proprio in quel momento si sono presentati Nick e Silvye”.

Sono loro i protagonisti della storia: dal loro primo incontro hanno stabilito come prima regola, per andare d’accordo sul ‘posto di lavoro’, quella di non innamorarsi. Più una cosa è proibita e più la desideriamo: benvenuti nell’affascinante e contorto mondo della mente umana.

“Nel momento in cui Nick e Silvye – ha detto l’autrice – si impongono questa regola non hanno sviluppato ancora nessun sentimento nei confronti dell’altro, anzi si detestano proprio, perché tra di loro c’è già una sottile attrazione. L’essere umano è per natura attratto dalle cose proibite e il divieto diventa immediatamente un richiamo irresistibile”.