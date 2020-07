Alexa amplia la sua offerta con Spotify Free

Alexa amplia la sua offerta di musica gratuita con Spotify Free: per i clienti Amazon Prime è inoltre disponibile Prime Music

Per creare la colonna sonora della propria estate sono già tanti i servizi musicali di cui i clienti Amazon possono fruire gratuitamente attraverso tutti i dispositivi Echo e dispositivi con Alexa integrata: dalle centinaia di radio internazionali disponibili da TuneIn, alle decine di Skill Alexa delle più importanti radio italiane – come RTL 102.5, Radio Deejay, Virgin Radio, Radio 105, RDS, Radio Italia, R101, Radio 24, Radio Kiss Kiss – fino ad Amazon Music Free, servizio supportato da annunci pubblicitari, che consente a tutti i clienti di ascoltare gratuitamente una selezione delle migliori playlist e migliaia di stazioni radio. Attraverso tutti i modelli di Echo Show i clienti Amazon possono inoltre vedere i propri video musicali preferiti da Vevo, basta dire ad esempio “Alexa, riproduci video musicali di Marco Mengoni”.

Da oggi l’offerta di musica disponibile gratuitamente attraverso Alexa e i dispositivi Echo si amplia ulteriormente con l’arrivo di Spotify Free. Comodamente seduti sul proprio divano oppure mentre si cucina e ora anche in viaggio attraverso Echo Auto, i clienti potranno chiedere ad Alexa di accedere a milioni di brani intervallati dagli annunci di Spotify per rendere più piacevole ogni momento. Per ascoltare la propria musica basterà infatti chiedere, ad esempio, “Alexa, metti la playlist No Stress su Spotify”.

Spotify Free si aggiunge quindi all’ampia offerta di musica gratuita già disponibile attraverso Alexa e i dispositivi Echo, e che per tutti i clienti Amazon Prime include anche Prime Music. I clienti Amazon Prime possono infatti accedere a oltre 2 milioni di brani e fino a 40 ore di musica al mese, senza pubblicità e senza costi aggiuntivi grazie a Prime Music, ma possono anche vedere concerti e documentari a tema musicale inclusi nell’offerta di Prime Video come il doc-movie Coldplay A Head Full Of Dreams, i film concerto Jonas Brothers Chasing Happiness e La felicità continua, il documentario U2 – A Rock Crusade.

Attraverso i dispositivi Echo è poi possibile ascoltare tutta la propria musica preferita dai servizi di abbonamento premium Amazon Music Unlimited, Apple Music, Deezer Premium, Spotify Premium e TIMMUSIC Platinum.