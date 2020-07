Vincenzo Capua in radio e online con “Weekend”

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “Weekend”, il nuovo singolo del cantautore romano Vincenzo Capua: una ballad sincera ed immediata, prodotta da Davide Gobello

Vincenzo Capua è pubblicato da N.I.C. United la neonata etichetta della Nazionale Italiana Cantanti, pensata per dare spazio a giovani artisti di talento e distribuita da Believe Digital.

A proposito del singolo, il cantautore commenta: «Weekend è una canzone intensa ed a tratti malinconica, che racchiude le inquietudini e le paure che la vita ci mette di fronte, e che anche l’amore ci richiede continuamente di affrontare. – continua – I vuoti profondi del nostro “Io” che tentiamo di colmare con le sigarette o una bottiglia di Vodka, oppure con il trucco od una scarpa col tacco, quando poi la vera ancora di salvezza è ritrovarsi in un abbraccio, che scaccia via tutto, come una nuova boccata d’ossigeno, e che aspettiamo impazienti sperando che arrivi il prima possibile, proprio come il Weekend. – conclude – In questo brano mi sono avvicinato a delle sonorità per me nuove, grazie alla produzione di Davide Gobello, con cui mi sono trovato molto bene in studio, ed alla supervisione artistica di uno dei più grandi cantautori italiani, Paolo Vallesi».

Il video è diretto da Federico Rapisarda e Francesco Galati. «Il videoclip semplice e sincero racconta la quotidianità di una coppia. Girato tra le mura domestiche, vediamo la verità di una relazione. La clip parla inizialmente di alcuni momenti di crisi che si ripercuotono inevitabilmente nella stesura del testo. La voglia di riconquistare il rapporto darà forza all’autore di completare al meglio il suo brano. Il crescendo di musica ed emozioni porteranno alla realizzazione di entrambe le cose», affermano i registi.

VIDEO https://youtu.be/1p45QkaU-ac

Vincenzo Capua è un cantautore nato a Roma il 28/04/1989. Ha partecipato al Festival di Castrocaro su Rai 1. E’ stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Rosario Fiorello. Nell’Estate 2014 la sua canzone “E ci sei tu” viene inserita nella compilation nazionale Hit Mania Estate 2014.

Ha partecipato per diversi anni alla trasmissione “L’anno che verrà” del Capodanno di Rai 1, inclusa l’ultima edizione 2020 dove si è esibito cantando il suo brano “Il cielo resterà blu”, che è rimasto per diverse settimane tra i primi brani nelle classifiche digitali.

Molto apprezzato per le esibizioni live con la sua chitarra, ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Nek , Niccolò Fabi, suonando in lungo e in largo per la penisola anche in concerti personali.

Ha diversi singoli all’attivo e numerose collaborazioni.

Il suo brano “Quando sarò bambino” è colonna sonora dell’omonimo film con Sergio Rubini presentato al Festival del cinema di Roma, per poi essere distribuito in tutti i cinema d’Italia.

Da qualche anno fa parte della Nazionale Italiana Cantanti. Anche Speaker radiofonico, conduce un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo. Il 9 giugno 2020 esce il suo nuovo singolo “Weekend”.

