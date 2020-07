Royal Mail lancia i francobolli dedicati ai Queen

Royal Mail lancia i francobolli speciali dedicati ai Queen: i set che omaggiano la leggendaria rock band britannica in vendita dal 9 luglio

Francobolli da collezione per celebrare la musica dei Queen. Royal Mail, la più importante azienda postale britannica, ha realizzato dei set speciali in omaggio alla leggendaria rock band britannica.

Alcuni francobolli sono dedicati alle performance live dei Queen, otto, invece, alle cover di altrettanti album: ‘Queen II’ (1974), ‘Sheer Heart Attack’ (1974), ‘A Night At The Opera’ (1975), ‘News Of The World’ (1977), ‘The Game’ (1980), ‘Greatest Hits’ (1981), ‘The Works’ (1984) e ‘Innuendo’ (1991).

I set di francobolli, acquistabili direttamente sul sito della Royal Mail, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili dal 9 luglio.