Il Teatro Felino in scena al Napoli Teatro Festival con lo spettacolo “Una cosa piccola ma buona”: appuntamento il 10 luglio a Palazzo Reale

Nel prestigioso ambito del Napoli Teatro Festival Italia 2020, all’interno della sezione “Osservatorio”, andrà in scena, venerdì 10 Luglio alle ore 21, presso il Giardino Romantico di Palazzo Reale di Napoli, lo spettacolo Una cosa piccola ma buona, atto unico ispirato ai racconti di Raymond Carver. La pièce, a cura di Teatro Felino, gruppo di produzione teatrale nato dal regista Mario Perna e dall’attrice Simona Fredella, si nutre della normalità tragica della penna di Raymond Carver, ispirandosi alle atmosfere e alle suggestioni della cosiddetta Carver Country.

La drammaturgia inedita di Perna prende le mosse dalla storia di una giovane coppia a cui viene strappato via un figlio nel giorno del suo decimo compleanno, in un modo improvviso e tragico. Le conseguenze di questa tragedia, eliminando qualsiasi traccia di normalità nelle loro vite, metteranno un uomo e una donna di fronte a una risoluzione irrealizzabile, a una mutilazione non ignorabile, che sconfina nell’incapacità di ritrovare pace e tenerezza nella loro relazione.

In scena, oltre a Simona Fredella, gli attori Andrea Palladino e Alessio Sordillo, protagonisti dell’adattamento teatrale tratto dall’opera narrativa del genio americano e tradotto per la scena in una rappresentazione originale e fascinosa per il pubblico del Napoli Teatro Festival.

UNA COSA PICCOLA MA BUONA

atto unico ispirato ai racconti di Raymond Carver

drammaturgia e regia Mario Perna

con Simona Fredella, Andrea Palladino, Alessio Sordillo

scene Luciano Cappiello, Teatro Felino

disegno luci Mario Perna

produzione Teatro Felino

Venerdì 10 Luglio ore 21

Giardino Romantico di Palazzo Reale

Piazza del Plebiscito, 1, Napoli