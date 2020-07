Dj Pandaj online con “Diurno” e “Liquid Skater”

Fuori in digitale, distribuito da IRMA Records, “DIURNO”, nuovo concept EP di dj Pandaj che dà seguito a “NOTTURNO”, uscito nel 2018. Da oggi “Diurno” è disponibile ai seguenti link: http://djpandaj.lnk.to/Diurno

Inoltre è disponibile su YouTube il video del primo singolo, “Liquid Skater”, interamente girato allo Skate Park The Wall di Vicenza dal team di Urban:FX, sperimentando nuove tecnologie, come le riprese a 360 gradi. Nel video, in bianco e nero, viene evidenziato il parallelismo tra la fluidità dei movimenti in equilibrio sulle ruote degli skateboard e quelli di dj Pandaj sulle ruote d’acciaio dei giradischi: https://youtu.be/3nnV3QHQZa8

Se “Notturno” esprimeva il lato più cupo e buio dell’anima di Ferdinando Manuel Miranda (vero nome del dj e producer), “Diurno” rappresenta un capitolo interamente strumentale in cui la musica celebra il sole e le relazioni che esso determina tra la natura e gli esseri umani, spesso oscurate dai ritmi della città. Si inizia dal risveglio di “Best Morning Ever”, per passare alle immagini urbane di “Boombap” e di “Liquid Skater”. Segue poi il momento sentimentale di “Romantic Swing”, fino ad arrivare a fine giornata, con “Il Sole del Tramonto”. La miscela contemporanea tra l’uso di sample ricercati, drum machine e suoni digitali, e l’eleganza produttiva, strizza l’occhio a nuovi generi di musica elettronica, come il “chill hop”, in cui la sensazione all’ascolto crea un effetto ipnotico e fluttuante. Le influenze più d’avanguardia provengono sia dal cool jazz che dalla nuova scena di beatmaker, produttori e dj internazionali.

Il lavoro grafico di copertina, così come per i precedenti lavori Destination Unknown e Notturno, è stato affidato a Ced Pakusevskij, regista pluripremiato in tutto il mondo. Anche in questo lavoro, la testa di dj Pandaj è stata mappata in digitale e rielaborata graficamente. Il risultato è una roccia ricoperta di muschio, esposta al sole e al trascorrere del tempo, in equilibrio tra natura e archeologia.

DJ PANDAJ