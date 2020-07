“Oltre” è il nuovo singolo di Porto Leon

La canzone ha un retrogusto estivo, così come canicolare è lo sfondo su cui si sviluppa la storia narrata da Porto Leon: la passione focosa di un ragazzo nei confronti di una ragazza già impegnata, nella più classica fra quelle relazioni pericolose che raramente vanno a finire come auspicato. Emozioni mai dome, capaci di superare tutti e tutto, anche se fosse solo un sentimento fine a se stesso.

Come e ancor di più che nei precedenti singoli, Oltre mischia riferimenti rock, (brit) pop e trap per renderli indistinguibili fra loro e dare vita a un sound personale, immediatamente riconoscibile, che travalica i generi e le mode del momento. A guidare l’ascoltatore, nei sorpassi al profumo di petali di rosa lungo una via Aurelia senza nubi, spicca la prova vocale dell’artista romano, sfrontata e pungente, dolce o ruggente al bisogno: una lingua che po esse fero e po esse piuma.

Con Oltre di Porto Leon, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), continua l’evoluzione di una delle voci più autentiche e sincere affacciatesi nella musica italiana degli ultimi anni.