Oipa denuncia nuova morìa di pesci nel Tevere

L’Oipa denuncia una nuova morìa di pesci nel Tevere: appello alle autorità competenti per un monitoraggio più approfondito e a lungo termine del fiume

Nuova strage di pesci a Roma. Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere all’altezza di Ponte Regina Margherita. Un’altra moria è stata registrata inoltre a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino.

Dopo l’allarme per la morìa di pesci nel Tevere lanciato dall’Oipa a fine maggio, che ha portato all’intervento dell’Arpa e dell’Asl Roma 1, purtroppo dobbiamo registrare che la strage non si è arrestata. Le successive analisi hanno evidenziato tracce di pesticidi – anche vietati – che, secondo quanto si legge nei rapporti, per le quantità non significative non sarebbero la causa certa della morte degli animali.

L’Oipa chiede alle autorità competenti – Regione, Comune e Asl – un monitoraggio più approfondito, continuo e a lungo termine del Tevere nonché l’individuazione precisa delle cause e delle responsabilità.

«La strage dei poveri pesci deve finire. Già in passato abbiamo assistito a episodi di questo tipo, e chiediamo anche stavolta che sia fatta luce su questo grave episodio che colpisce la biodiversità della capitale e del suo hinterland», commenta Rita Corboli, delegata romana dell’Oipa. «Facciamo appello alle istituzioni affinché mettano in campo ogni risorsa necessaria. Se dovessero emergere delle responsabilità penali, l’Oipa si costituirà parte civile».