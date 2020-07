World Kiss Day: ogni tipo di bacio ha un significato

World Kiss Day: dimmi come baci e ti dirò chi sei. Da quello a occhi chiusi a quello sulla guancia, ogni tipo di bacio ha un significato

Il 6 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del Bacio (International Kissing Day o World Kiss Day), un evento globale nato per ricordare il vero significato del bacio.

L’idea alla base del World Kiss Day è che molte persone potrebbero aver dimenticato il bello del baciare come pura espressione del piacere, piuttosto che mera formalità sociale o preludio ad altre attività.

Oltre ad essere un apostrofo rosa tra le parole “t’amo”, infatti, un bacio può avere molteplici significati a seconda del modo in cui viene dato.

Può essere utilizzato, ad esempio, per esprimere sentimenti di amore, passione, affetto, rispetto, saluto, amicizia, o buona fortuna.

Baciare è una parte integrante delle nostre relazioni amorose. Non sorprende che le persone abbiano escogitato tanti modi diversi per farlo.

E ogni tipo di bacio può rivelare tante cose su di te e sul tuo rapporto di coppia.

Ecco 10 comuni modi di baciare e il loro significato.

Bacio a occhi chiusi

Se ami baciare chiudendo gli occhi, vuoi perderti nel momento e sentire tutto.

Sei un sognatore, ottimista, ami la vita stabile ma con qualche brivido ogni tanto.

Sensibile, ti innamori difficilmente.

Bacio a occhi aperti

Anche se può sembrare atipico, in tanti preferiscono tenere gli occhi aperti quando si baciano.

Sei incredibilmente curioso e indagatore, sei anche noto per le tue osservazioni argute.

Per te, conoscenza è potere.

Sei più pratico che teorico, e preferisci la scienza e la matematica al mito di Shambhala.

Bacio a bocca chiusa

E’ il classico saluto di coppia, utilizzato spesso per dare il buongiorno o la buonanotte.

Tuttavia, se di lunga durata, potrebbe indicare che la tua relazione ha delle difficoltà.

Se siete una coppia fresca, questo bacio indica che forse non siete ancora pronti ad abbassare la guardia.

In un rapporto più lungo potrebbe essere un segno che qualcosa si è incrinato.

Dovresti parlare con il tuo partner e cercare di risolvere le cose.

Bacio a bocca aperta

Carico ed energico, affronti tutto con la grinta, prendendo il toro per le corna.

Non credi esistano problemi irrisolvibili.

Anche nei momenti peggiori non molli: ti svegli, fai una doccia, indossi il tuo abito preferito e affronti la giornata con la carica che ti distingue.

Bacio alla francese

Il French Kiss esprime la volontà di conoscere l’altra persona ancora di più.

Si utilizza la propria lingua per esplorare la bocca dell’altro.

Questo bacio è l’apoteosi dell’esplorazione – sia letteralmente che metaforicamente.

Quando si è a corto di parole, o quando le parole non sembrano averne abbastanza, il bacio alla francese è esattamente quello che ci vuole: una passione travolgente per lasciarsi andare al piacere reciproco.

Bacio morsetto

Il bacio morsetto esprime esuberanza.

Il partner dà all’altro un piccolo morso amorevole sul labbro.

Si spera non così forte da provocare dolore!

Questo bacio mostra una passione di fondo che spesso si esprime meglio in forma fisica.

Probabilmente hai una sana, e, forse, esuberante, vita sessuale.

Bacio in fronte

Un bacio sulla fronte è uno dei gesti più dolci per dimostrare affetto al proprio partner. Esprime amore, rispetto e fiducia. Significa anche che il tuo partner è protettivo nei tuoi confronti e spesso è un gentile promemoria per ricordarti che non ti farà mai del male.

Bacio sulla guancia

Dare al tuo amore dei delicati baci sulla guancia significa che avete un solido rapporto, affetto e il semplice piacere della reciproca compagnia. Potrebbe anche essere un segno che la tua relazione romantica ha ancora una solida amicizia alle spalle.



Bacio mono labbra

E’ un bacio che rappresenta tutto l’amore.

Invece di immergersi in un bacio più aggressivo, ogni persona si concentra sul baciare una sola delle labbra del partner alla volta.

E’ uno scambio reciproco di dare e avere che indica un amore profondo per l’altro.

Sia che l’amore è nuovo o vecchio, questo bacio dimostra un legame che si vuole continuare ad esplorare.

Bacio dolce

Il bacio dolce, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il preludio dello scoppio della passione. I partner si baciano molto leggermente sulle labbra, senza applicare troppa pressione.

Nonostante possa sembrare poco passionale, in realtà attiva la stimolazione sessuale, intesa come “fare l’amore” piuttosto che sesso.