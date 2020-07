Viaggio in Italia con le foto d’epoca dei nostri lidi

Il lido di Frontone a Ponza, il lido d’Albaro a Genova oggi noto come Nuovo Lido, Rodi Garganico, il Circeo, il Lido Perugia a Passignano sul Trasimeno: sui social del MiBACT l’estate è raccontata anche attraverso cartoline fotografiche d’epoca delle spiagge italiane, immagini del Novecento custodite nell’archivio dell’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione oggi riproposte nell’ambito della campagna digitale “Viaggio in Italia-per un’estate italiana”.