Contro la depressione torna la nortriptilina

Neuraxpharm Italia riporta sul mercato la nortriptilina (Norcapto), prescritta da psichiatri e altri specialisti per alleviare i sintomi della depressione

Per iniziativa di Neuraxpharm Italia torna sul mercato la nortriptilina (Norcapto), un riconosciuto farmaco antidepressivo triciclico (TCA), prescritto principalmente da psichiatri e altri specialisti del SNC per alleviare i sintomi della depressione.

Nortriptilina è un farmaco soggetto a obbligo di prescrizione medica e in Italia è disponibile a partire dal 22 Giugno in capsule da 10 mg e da 25 mg.

Il farmaco era stato ritirato dal mercato italiano e da circa due anni non era più liberamente reperibile nelle farmacie. Neuraxpharm, azienda impegnata nel soddisfare le esigenze di salute dei pazienti affetti da disturbi del Sistema Nervoso Centrale, è in dialogo costante con la comunità che si occupa del SNC: per questo, ha deciso di rispondere prontamente all’esigenza di chi chiedeva di riportare la Nortriptilina sul mercato.

Lanciata per la prima volta a inizio anni ’60, la nortriptilina è ancora considerata uno dei principali strumenti a disposizione degli psichiatri per contrastare le forme più severe o resistenti di depressione.

“Oggi reintroduciamo sul mercato italiano questo essenziale farmaco del SNC, riportandolo a disposizione dei pazienti italiani proprio in un momento così delicato come questo”, ha affermato Javier Mercadé, Direttore Generale di Neuraxpharm Italy e Responsabile della Southern Region di Neuraxpharm. “Siamo davvero orgogliosi di dimostrare il nostro impegno a favore delle esigenze, altrimenti disattese, della comunità che si occupa del SNC. Grazie a nortriptilina, siamo lieti di salvaguardare una valida e riconosciuta soluzione terapeutica per la gestione dei disturbi dell’umore”.