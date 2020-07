Come vendere droga online 2 arriva su Netflix

Come vendere droga online (in fretta): la seconda stagione su Netflix il 21 luglio. La storia di successo del gruppo di MyDrugs in sei episodi di 30 minuti ciascuno

Moritz e il gruppo di MyDrugs tornano nella seconda stagione di Come vendere droga online (in fretta). La serie composta da sei episodi di 30 minuti ciascuno, arriverà in esclusiva il 21 luglio su Netflix.

Nel cast tornano Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan) e Lena Klenke (Lisa), a cui si aggiunge

Lena Urzendowsky nei panni di Kira, genio dei computer.

Sinossi

Dopo un inizio difficile, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli affari vanno bene per Moritz e il gruppo di MyDrugs. Ma con la crescita di popolarità del negozio online, la situazione si fa più pericolosa. Come ha detto Escobar, “Tutti gli imperi sono creati con il sangue e con il fuoco”. Lui però non lo doveva fare durante il liceo…