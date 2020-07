Emicrania da giovani: il rischio demenza aumenta

Emicrania in giovane età possibile fattore di rischio per sviluppare forme di demenza in età adulta: lo afferma uno studio danese da validare

Uno studio longitudinale basato sulla popolazione in Danimarca ha mostrato che i pazienti affetti da emicrania avevano un tasso molto più elevato di demenza successiva rispetto alle persone che non avevano una storia di emicrania. I risultati sono stati presentati in una presentazione virtuale all’incontro scientifico annuale dell’American Headache Society (AHS).

In particolare, le persone che hanno avuto una diagnosi ospedaliera di emicrania a mezza età – dai 31 ai 58 anni – avevano un tasso di demenza superiore del 50% dopo i 60 anni rispetto alle persone senza una diagnosi di emicrania, ha riferito Sabrina Islamoska, dell’Università di Copenaghen (Danimarca).

Maggiormente coinvolti i pazienti con le forme con aura

Rispetto alle persone che non avevano una diagnosi ospedaliera di emicrania, i tassi di demenza sono risultati raddoppiati nei pazienti affetti da emicrania con aura. Gli emicranici senza aura avevano un tasso non significativo del 20% più alto. Il tasso di demenza era più alto anche per i pazienti con emicrania che avevano frequenti contatti ospedalieri. «Il nostro è il primo studio nazionale di registro che studia le diagnosi di emicrania nella mezza età e il rischio di demenza in età avanzata» ha sottolineato Islamoska.

«I risultati mostrano che l’emicrania è un fattore di rischio per la demenza, in particolare l’emicrania con aura» ha evidenziato. «Questo dato si aggiunge a studi precedenti a sostegno di meccanismi vascolari più forti nell’emicrania con aura».

Nello studio danese, Islamoska e collaboratori hanno esaminato i dati dei registri nazionali di individui nati dal 1935 al 1956 che hanno compiuto 60 anni prima del 2017. Hanno abbinato persone con qualsiasi diagnosi di emicrania ricevuta in ospedale dal 1988 con persone che non avevano una storia di emicrania documentata, in un rapporto 1:5; in totale sono state incluse 62.578 persone.

L’outcome era una diagnosi di demenza o prescrizione di farmaci per la demenza dopo i 60 anni, adattata per genere, paese di origine, stato civile, grado di istruzione, altre diagnosi di cefalea e comorbilità psichiatriche e di altro tipo. L’età mediana alla diagnosi di emicrania era 49, e circa il 70% della popolazione era costituito da donne. Un certo numero di modi potrebbe potenzialmente spiegare i collegamenti tra rischio di emicrania e demenza, ha detto Islamoska.

«L’emicrania è associata al carico allostatico (adattamento a mutate condizioni, NdR), alle malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e metaboliche e ai fattori comportamentali» ha spiegato. «Questi possono portare ad atrofia cerebrale, cambiamenti nelle reti neurali, lesioni cerebrali e neurodegenerazione. A lungo termine, questi possono aumentare il rischio di demenza».

Significative limitazioni dello studio

Una limitazione importante dello studio era che la maggior parte dei casi di emicrania sono stati trattati dall’assistenza sanitaria primaria in Danimarca. Inoltre, questo studio ha valutato solo le diagnosi ospedaliere di emicrania, che possono essere le più gravi.

Inoltre, lo studio ha incluso persone con una diagnosi di demenza convalidata dopo i 60 anni, mentre «sappiamo che il 60% dei casi di demenza in Danimarca rimane non diagnosticato» ha detto Islamoska.

Lo studio è anche limitato dalla giovane popolazione in studio, ha osservato. L’età alla diagnosi di emicrania può anche non corrispondere all’insorgenza effettiva e i fattori di confondimento non misurati possono avere influenzato i risultati.

In ogni caso, «questa ricerca sottolinea che studi futuri che studiano la fisiopatologia che lega emicrania e demenza sono necessari per identificare misure preventive ed esaminare se un adeguato trattamento profilattico dell’emicrania possa prevenire l’insorgere della demenza. Attualmente stiamo studiando se esiste un’associazione tra l’effetto del trattamento dei farmaci per l’emicrania e il rischio successivo di demenza» ha concluso Islamoska.

Dal Canada conferme e ipotesi di screening cognitivo di prevenzione

Identificare i fattori di rischio a mezza età per la demenza è importante perché «significherebbe essere in grado di rilevare in anticipo coloro che possono essere ad aumentato rischio di sviluppare la demenza stessa» ha osservato Suzanne Tyas, dell’Università di Waterloo in Canada, che non è stata coinvolta nello studio. «Potremmo voler effettuare prima uno screening per i segni di declino cognitivo nelle persone con una storia di emicrania» ha aggiunto Tyas.

L’anno scorso, Tyas ha condotto uno studio su 679 anziani residenti in comunità a Manitoba (Canada) che ha mostrato come le persone con una storia di emicrania avessero una probabilità tre volte maggiore di sviluppare qualsiasi tipo di demenza e più di quattro volte superiore di andare incontro a malattia di Alzheimer (AD).

Questi dati suggeriscono «potremmo voler trattare in modo più aggressivo altri fattori di rischio per la demenza e l’AD al fine di ridurre il rischio nelle persone con emicrania e aumentare la probabilità di un invecchiamento in salute» ha concluso Tyas.