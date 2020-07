Aur3lio & Mat: fuori il brano “Luna Park”

Fuori “LUNA PARK”, il nuovo brano di Aur3lio & Mat uscito per l’etichetta discografica Kalabria Records e disponibile in tutti i migliori negozi digitali

Immagina di andare al Luna Park e incontrare la persona della tua vita. Vorresti parlargli, ma non trovi argomentazioni. Così potresti dedicargli una canzone. Ma le canzoni sui Luna Park di solito parlano di amori tristi, o di storie che non hanno nulla a che vedere con l’amore. Perciò Aur3lio & Mat hanno pensato di creare una canzone per tutti coloro che hanno vissuto un amore al Luna Park oppure per coloro che ancora devono viverlo.

Il brano è uscito sotto l’etichetta discografica Kalabria Records ed è disponibile in tutti i migliori negozi digitali. Verrà anche pubblicato un video ufficiale sul canale YouTube dell’artista Aur3lio e sarà possibile scaricare il brano dai migliori negozi digitali di musica come iTunes, Beatport e sul sito della Doctors of Chaos Music Group o ascoltarlo in streaming sui portali come Spotify, Deezer, Tidal e sul player audio sempre sul sito della Doctors of Chaos Music Group.

LUNA PARK è un brano per tutte quelle persone che cercano una canzone spensierata e che racconti una storia fantastica ambientata però nel mondo reale. Si tratta del primo brano in italiano del DJ e producer calabrese che, grazia alla collaborazione con il cantante Mat, unisce il sud della Calabria con il nord del Veneto.

Infatti, il DJ e produttore Aur3lio è di Ardore Marina, una piccola città della provincia di Reggio Calabria, mentre il cantante Mat è di Porto Viro, una città della provincia di Rovigo. Due città sul mare ma di due posti molto distanti tra loro della nostra bella Italia.

Questa nuova esperienza unisce due artisti indipendenti e che stanno ottenendo ottimi riscontri sul mercato dei piccoli emergenti. Non è infatti la prima canzone dei due artisti. Aur3lio ha già prodotto diverse tracce di musica elettronica pura, un brano moombahton con il rapper londinese Brima dal titolo “Get Down Low” con il quale ha anche realizzato un contest in cui bisognava indovinare quante volte la sua testa apparisse nel video lyrics del brano dando come premio una maglietta con una frase del brano, un brano dance con il cantante palermitano Xent (già noto per essere uscito su Hit Mania Dance con diversi noti artisti della scena dance italiana) dal titolo “What you did for me” ed un brano con il rapper Dany B dal titolo “Aston Martin” dove l’ennesima caricatura del DJ e produttore appare alla fine del video lyrics ufficiale. Dal canto suo, Mat, ha già pubblicato (tra l’altro proprio di recente) un brano che si chiama “In riva al mare” al quale hanno partecipato diversi fan del cantante per la realizzazione del video, “Un brano reggaeton” e “Cicatrici”.

Di “Luna Park” uscirà anche il video ufficiale, il primo dell’artista Aur3lio. Ma nonostante Mat abbia già realizzato altri video ufficiali, anche per Mat sarà in qualche modo un primo video ufficiale, questo perché il video è molto particolare. Gli artisti infatti, per motivi di distanza e di corona virus, hanno deciso di creare il video in formato cartone animato.