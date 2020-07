Tumori: scoperta possibile funzione di ticagrelor

Ticagrelor può bloccare i meccanismi di aggregazione piastrinica correlata al cancro. Lo ha scoperto uno studio pubblicato su JACC: CardioOncology

Quando le cellule tumorali e le piastrine si mescolano, il rischio di metastasi e di trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP) correlate al cancro aumenta, ma un piccolo studio proof-of-concept – pubblicato su “JACC: CardioOncology” – suggerisce che ticagrelor, inibitore P2Y12, può interrompere questi processi.

Anche se alcuni studi hanno suggerito che l’aspirina (ASA) può ridurre la diffusione del cancro metastatico, l’ASA è un agente antipiastrinico relativamente debole, osservano gli autori, guidati da David Adlam, dell’Università di Leicester (UK). «Tuttavia, non è noto se i farmaci antipiastrinici più recenti e potenti possano avere maggiori effetti anti-metastatici o contro la trombosi indotta dal cancro».

Ticagrelor è approvato per la prevenzione di eventi aterorombotici nei pazienti affetti da sindrome coronarica acuta (ACS) e per la prevenzione secondaria di eventi cardiovascolari (CV) in pazienti ad alto rischio con pregresso infarto miocardico (IM). Più di recente, ha ricevuto un’indicazione aggiuntiva per la prevenzione primaria di IM o ictus in pazienti ad alto rischio con malattia coronarica (CAD).

Nell’attuale studio denominato “Ticagrelor-Oncology” (TICONC), gli autori hanno cercato di indagare sul potenziale di ticagrelor di inibire l’attivazione, la degranulazione e l’aggregazione delle piastrine indotte dal cancro, nonché l’adesione delle cellule piastriniche facilitate dal cancro. Lo studio in due fasi consisteva in un modello preliminare in vitro dell’interazione delle cellule piastriniche-tumorali e uno studio con disegno trasversale in donatori sani e pazienti con cancro metastatico al seno o al colon.

Buon profilo di tollerabilità ed efficacia

Per la componente in vitro del TICONC, ticagrelor ha ostacolato significativamente lo sviluppo di grandi aggregati piastrinici e l’attivazione indotta dalle cellule dei tumori del seno e del colon-retto; cosa che la monoterapia con ASA non ha fatto.

Per lo studio in vivo, i ricercatori hanno arruolato 22 partecipanti sani e 16 pazienti con cancro metastatico al seno o al colon. Dopo la randomizzazione, i partecipanti hanno ricevuto 75 mg di ASA una volta al giorno o 90 mg di ticagrelor due volte al giorno per 2 settimane, seguite da un periodo di wash-out di 2 settimane.

Sono poi passati al ticagrelor se avevano preso l’ASA, o all’ASA se avevano ricevuto il ticagrelor, e hanno continuato per 2 settimane seguite da 2 settimane finali con ASA e ticagrelor in combinazione (doppia terapia antipiastrinica [DAPT]). Nei 10 pazienti con cancro colorettale, 2 settimane di monoterapia con ticagrelor hanno sembrato inibire l’aggregazione spontanea delle piastrine rispetto al basale.

Al contrario, l’ASA non ha ridotto l’aggregazione delle piastrine nei pazienti affetti da cancro colorettale, ma ha invece sembrato aumentarne l’aggregazione spontanea nei pazienti affetti da cancro al seno e nei controlli sani, supportando l’ipotesi che gli effetti di riduzione di aggregazione piastrinica con ticagrelor si vedono nei pazienti con i più elevati livelli di aggravamento spontaneo delle piastrine al basale.

Secondo Adlam e colleghi, tuttavia, l’ASA è ancora un possibile contendente e sta per essere esaminata nello studio ADD-ASPIRIN in pazienti con tumori solidi non metastatici. Gli autori aggiungono che TICONC è un esempio forte per studi simili con l’aggiunta di ticagrelor e altri antipiastrinici ben studiati come potenziale profilassi nel cancro per mediare l’inibizione delle piastrine.

«Uno degli aspetti chiave è che questi farmaci sono già ampiamente utilizzati e il loro profilo di sicurezza in un contesto cardiovascolare è ben noto» commentano gli autori. «Riutilizzare i farmaci è un processo molto più veloce rispetto allo sviluppo di nuovi farmaci e quindi esplorare gli effetti anticancro dei farmaci esistenti rappresenta un grande potenziale per la traslazione precoce».

Le terapie erano ben tollerate, con un solo paziente che si è ritirato dallo studio. Ciò si è verificato in un paziente con cancro colorettale che ha sviluppato ematuria durante la fase DAPT che si è risolta con l’interruzione dei farmaci.

Effetto su molti tipi tumorali ma la personalizzazione resta valida

Lo studio TICONC evidenzia alcune differenze tra i tipi di cancro, scrivono Adlam e colleghi, e suggerisce che c’è molto da imparare su quali pazienti hanno il più grande potenziale di trarre beneficio dall’uso di ticagrelor o agenti simili. «Un vantaggio dei farmaci antipiastrinici è che è improbabile che interferiscano notevolmente con altri trattamenti ben definiti contro il cancro, in quanto hanno un diverso meccanismo di azione» osservano gli autori.

«Inoltre, poiché la trombosi indotta dal cancro e i meccanismi metastatici rilevanti per le piastrine sono comuni a molti tumori, questi farmaci sono promettenti in molti tipi di cancro, piuttosto che essere sviluppati per un singolo tipo di cancro (o anche sottotipi) come è il caso di molti farmaci anticancro attuali, che si concentrano su meccanismi specifici del tumore».

In un editoriale, Roxana Mehran, dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, e colleghi affermano che – sulla base di questi risultati – sono necessarie prove su larga scala con ticagrelor o altri agenti antipiastrinici in pazienti oncologici.

«Proprio come nei pazienti con CAD, una strategia di personalizzazione della terapia antipiastrinica in base alle caratteristiche individuali di rischio – tra cui il tipo di tumore, il carico tumorale e la terapia anticancro concomitante – può consentire ai medici di ottimizzare il compromesso tra gli effetti benefici e quelli collaterali della terapia antipiastrinica anche nei pazienti con cancro» scrivono Mehran e colleghi.